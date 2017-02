La STM visée par un recours collectif

MONTRÉAL - Une demande d'action collective visant la Société de transport de Montréal (STM) a été déposée à la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir des dédommagements pour les interruptions de service dans le métro ainsi que sur divers trajets d'autobus.

La démarche vise le remboursement de 15 pour cent du coût des titres de transports mensuels achetés depuis le 1er mars 2014 et demande des réclamations individuelles pour d'autres inconvénients, comme des dépenses provoquées par les retards.



Cette demande de 14 pages a été déposée au nom d'une résidante de la métropole, Marion Croteau, qui utilise le réseau de la STM depuis le mois de mai 2015 au «minimum (...) 10 fois par semaine».



Légal Logik, qui pilote le dossier au nom de la requérante, explique que la STM n'offre pas à ses usagers un service de compensation selon la situation, contrairement, par exemple, à la Société de transport de Laval (STL) ainsi que Via Rail.



La firme explique que Mme Croteau a subi de «nombreux inconvénients» en raison des retards répétés, comme des retards à son travail, des rendez-vous manqués et des réorganisations fréquentes de son plan de transport.



La firme estime que la voie judiciaire est la plus adaptée à cette affaire étant donné qu'elle permet à tous les usagers de la STM victimes des retards d'agir contre la société, ajoutant que des «dizaines de millions de dollars» pourraient être en jeu.