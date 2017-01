La révolution technologique force les entreprises à se transformer

On en parle en ondes : Chronique politique (8:32) Publié le mardi 03 janvier 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Yves François Blanchet

(98,5 FM) - Selon Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation et de la Stratégie numérique, si les secteurs industriels ne se transforment pas, ils disparaîtront.

Dans une série d’articles rédigés par le journaliste du Journal de Montréal, Jean-Nicolas Blanchet, on apprend notamment que la révolution technologique forcera les entreprises à se transformer.

En entrevue avec Mathieu Beaumont mardi, le chroniqueur politique Yves-François Blanchet a discuté de l’impact de cette révolution technologique.

Alors qu’il était député, il mentionne avoir visité de nombreuses entreprises québécoises où il a pu constater que la robotisation était déjà bien implantée.

Selon lui, c’est au niveau de l’intelligence artificielle que se feront les prochains changements.

«L’intelligence artificielle, c’est la capacité de raisonnement de deuxième et troisième degrés d’ordinateurs et de machines qui sont capables de communiquer entre elles, de faire de l’anticipation et de prendre des décisions», a-t-il expliqué.

Les imprimantes 3D, la production d’électricité solaire et le transport automatisé sont également à nos portes.

Toutefois, il ne croit pas que ces avancées technologiques seront une catastrophe pour l’emploi.

«Je n’ai pas cette peur-là parce que chaque grand changement technologique tel que la télévision et l’Internet a toujours eu ses détracteurs qui sont convaincus que le progrès va avoir plus d’effets négatifs que positifs. Or aujourd’hui, la fameuse classe moyenne, c’est deux chars, deux jobs, six télévisions et deux enfants. Le niveau de vie du Québécois moyen n’a pas été par en arrière.»