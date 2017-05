La résidence du gouverneur de New York serait «hantée»

ALBANY, N.Y. - Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, affirme que des bruits étranges l'empêchent de dormir quand il passe la nuit à sa résidence officielle, à Albany.

Le politicien démocrate a confié lors d'un discours à Long Island, jeudi, que des sons bizarres et inexpliqués le gardent éveillé pendant la session législative, quand il habite le manoir vieux de plus de 160 ans près du Capitole.

«Je ne crois pas aux fantômes et je suis un vrai de vrai italien, grand et fort, mais je vais vous le dire, ça donne la chair de poule, a raconté Cuomo au New York Post. Il y a toutes sortes de bruits qui sortent de nulle part, qui arrêtent et qui recommencent.»



Le gouverneur avait précédemment fait état d'apparitions à sa résidence officielle. Lors d'un discours à Harlem, il avait assuré ne pas avoir peur, mais passer ses soirées et ses nuits à lire.

L'ancien gouverneur George Patterson avait confié au New York Post que son expérience personnelle et celle de ses employés l'avaient convaincu que l'endroit était hanté par un fantôme amical «comme Casper».