La rémunération du nouveau patron de Valeant atteint 63 M$

LAVAL, Qc - La rémunération du nouveau président et chef de la direction de Valeant a atteint 62,7 millions $ US pour ses huit premiers mois de travail, l'an dernier, alors que la société pharmaceutique jugeait elle-même que sa performance financière était «décevante».

Les détails sur la rémunération de Joseph Papa étaient compris dans la circulaire de sollicitation de procurations de Valeant en vue de l'assemblée annuelle du 2 mai. Lors du dernier exercice, M. Papa a ainsi touché des récompenses en actions de 42 millions $ US, des options d'achat d'actions évaluées à 10 millions $ US, une prime de signature de 8 millions $ US et un salaire de 980 769 $ US.



L'homme de 61 ans a pris les rênes de l'entreprise en mai.



Sa rémunération était néanmoins inférieure à la moitié de celle de 141,6 millions $ US qui avait été accordée à son prédécesseur Michael Pearson en 2015. Ce dernier a quitté l'entreprise au début de l'an dernier.



La rémunération de M. Pearson s'est chiffrée à 12 millions $ US pour 2016. Elle était essentiellement constituée d'une indemnité de départ de 10,5 millions $ US et d'un salaire de 669 231 $ US.



Valeant (TSX:VRX) a connu une année 2016 difficile. Son action a perdu près de 90 pour cent de sa valeur, ses pertes ont atteint 2,4 milliards $ US et les pratiques d'établissement de prix de ses traitements ont été dénoncées.



«Bien que nous soyons déçus de nos résultats financiers et de la performance du prix de notre action, nous avons franchi d'importantes étapes pour positionner l'entreprise en vue d'un redressement», affirme Valeant dans sa circulaire.