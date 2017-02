La reine Elizabeth II sera-t-elle embarrassée de recevoir Donald Trump?

(98,5 FM) - La visite prochaine de Donald Trump au Royaume-Uni ne fait pas l'unanimité.

La visite prochaine de Donald Trump au Royaume-Uni ne fait vraisemblablement pas l’affaire des Britanniques. Une pétition a été mise en ligne afin de faire annuler sa visite officielle, car cela serait embarrassant pour la reine Elizabeth II. Mais la première ministre, Theresa May a refusé de céder.

Jeudi soir, au moment d’écrire cet article, près de deux millions de personnes avaient déjà signé cette pétition.

Comme le gouvernement britannique s’engage à débattre des pétitions qui obtiennent plus de 10 000 signatures, cette motion sera donc débattue au Parlement le 20 février 2017.

«La réputation sulfureuse qui précède Donald Trump, de misogyne parfois vulgaire… tout cela fait de lui un anti-Obama. Autant Barack Obama était un homme cultivé, fin, subtil, courtois, autant Donald Trump donne l’impression d’être en quelque sorte un rhinocéros dans un magasin de porcelaine», a soutenu Gérard Herens, correspondant à Londres, en entrevue avec Paul Houde.

Selon le correspondant, les Britanniques ont été très surpris de l’élection de Donald Trump.

«On a d’abord été stupéfait qu’il soit élu. Et on a été encore plus stupéfait qu’il prenne des décrets conformes avec ce qu’il avait dit de plus choquant durant sa campagne. Bref, l’opinion britannique est très remontée contre lui. Et on s’étonne que Theresa May ait pris la décision de l’inviter non pas pour une simple visite, mais pour une visite d’état avec tout ce qu’il y a de pompe qui accompagne une telle visite», a-t-il précisé.

Parce que ce sera une visite d’état, Donald Trump sera donc reçu par la reine Elizabeth II.

«La reine Elizabeth nourrit certainement quelques hésitations. Mais ce n’est pas dans ses prérogatives si elle doit l’accepter ou non. Mais je crois qu’elle fera part de ses réserves lors de ses entrevues hebdomadaires avec Theresa May», estime-t-il.

Une chose est certaine selon M. Herens, il y aura fort probablement plusieurs manifestations anti-Trump durant cette visite.

Voyez la pétition.