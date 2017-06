La police de Laval aurait fouillé la vie privée de notre journaliste pour une enquête interne

Monic Néron, du 98,5 FM/Télé-Québec (Deux hommes en or)

On en parle en ondes : Explication de Paul sur la Police de Laval Vs Monic Neron (6:58) Publié le jeudi 01 juin 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Paul Arcand

(98,5 FM) - Le Service de police de Laval sera sous la loupe de la commission Chamberland, aujourd'hui, alors que la journaliste Monic Néron du 98,5 FM sera parmi les journalistes appelés à témoigner.

La commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques vérifiera entre autres des motivations d'un policier de Laval, Dominico Digenova, qui avait admis à ses supérieurs avoir coulé de l'information à notre journaliste dans une affaire datant de décembre 2014.

La commission Chamberland a déjà entre les mains un mandat de perquisition pour accéder au contenu de messages textes entre deux journalistes, dont Monic Néron et des policiers de Laval. On peut y lire des propos grossiers et sexistes questionnant le travail de notre reporter.

Outre notre journaliste, sont également attendus devant la commission aujourd'hui le sergent Hugues Goupil du Service de police de Laval qui continuera son témoignage et Jean Joly, inspecteur retraité du même service policier.