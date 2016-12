La pluie verglaçante cause des pannes d'électricité dans 17 000 foyers

MONTRÉAL - La pluie verglaçante qui s'est abattue lundi sur le Québec a causé d'importantes pannes de courant à travers la province.

Hydro-Québec rapportait qu'au plus fort des pannes, 17 000 de ses clients ont été privés d'électricité. À 7h, mardi, ce nombre était évalué à un peu plus de 12 400, dont plus de la moitié dans les Laurentides.

Le verglas s'est accumulé sur les branches d'arbre qui, alourdies par le poids de glace, sont entrées en contact avec les lignes du réseau électrique, causant des pannes.

Le porte-parole d'Hydro-Québec Mathieu Rouy explique que la dépression météorologique s'est déplacée d'ouest en est, laissant du verglas d'abord en Outaouais, puis ensuite dans les Laurentides, Lanaudière, Montréal et en Montérégie.

Les équipes d'Hydro-Québec demeurent à pied d'oeuvre pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Les températures étaient à la hausse pendant la nuit et la pluie qui s'était mise de la partie devait aider à faire fondre la glace sur les arbres.