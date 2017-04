La plainte de Boeing pourrait mener à des turbulences pour Bombardier

MONTRÉAL - Si la CSeries a été stabilisée par des investissements gouvernementaux, la plainte que vient de déposer Boeing contre Bombardier (TSX:BBD.B) auprès des autorités américaines pourrait être annonciatrice de turbulences, d'après des experts et analystes.

Toutefois, pour le moment, ceux-ci ont de la difficulté à jauger précisément l'impact de la démarche entreprise par le géant américain de l'aéronautique établi à Chicago.



Boeing s'est tourné vers le département du Commerce et la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) pour demander une enquête sur une campagne jugée « agressive » par Bombardier pour «vendre ses appareils de la CSeries sur la marché américain à des prix dérisoires ».



Ces allégations ont été réfutées autant par Bombardier que les gouvernements Couillard — qui a injecté 1,3 milliard $ pour 49,5 pour cent de la CSeries — et Trudeau.



Il s'agit néanmoins d'un autre événement qui vient envenimer les relations commerciales canado-américaines alors que l'administration Trump vient d'imposer une taxe sur les exportations de bois d'oeuvre canadien, critiquer les producteurs laitiers en plus de vouloir renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).



En faisant appel à l'ITC plutôt qu'à l'Organisation mondiale du commerce — comme l'a fait le Brésil pour s'attaquer au soutien du Canada à l'industrie aéronautique — Boeing pourrait réaliser un gain rapide, croit Patrick Leblond, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.



«Un peu comme dans le dossier du bois d'oeuvre, on pourrait se retrouver avec l'imposition de droits compensateurs à la frontière pour les produits de Bombardier», a-t-il expliqué au cours d'un entretien téléphonique.



De son côté, l'analyste Richard Aboulafia, de la firme américaine Teal Group, a estimé que la démarche de Boeing était erronée.



À son avis, la CSeries n'a qu'un impact marginal sur les avions du géant américain. Il ajoute que l'argument de l'entreprise selon lequel Bombardier a vendu ses avions à des prix jugés agressifs ne tient pas la route étant donné qu'il s'agit d'une pratique fréquente dans l'industrie.



Néanmoins, la plainte de Boeing semblait avoir pesé sur le titre de Bombardier, qui, en après-midi, à la Bourse de Toronto, reculait de neuf cents, ou 3,64 pour cent, pour se transiger à 2,12 $.