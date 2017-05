La ministre Stéphanie Vallée larguée par des libéraux influents

La ministre de la Justice et députée du comté de Gatineau depuis 2007, Stéphanie Vallée/Photo: Archives La Presse canadienne, Justin Tang

(Cogeco Nouvelles) - La ministre de la Justice et députée du comté de Gatineau depuis 2007, Stéphanie Vallée, est larguée par d'influents députés libéraux dans son coin de pays.

Un article à ce sujet a été publié dans le Journal La Gatineau de Maniwaki, avant d’être repris par le quotidien Le Droit, en soirée jeudi.



Dans ce dernier texte, on y raconte que certains députés, qui ont travaillé à son élection dans le passé, ont totalement perdu confiance en elle.

Par ailleurs, des militants libéraux lui reprocheraient «son absence sur le terrain, le manque d'écoute face aux doléances du comté, sa tendance à défendre d'abord le gouvernement plutôt que sa circonscription, son attitude parfois belliqueuse face à la critique et le peu de résultats dans certains dossiers prioritaires», peut-on lire dans Le Droit.



Plusieurs libéraux travailleraient même, en coulisses, à lui trouver un opposant en prévision de la prochaine élection.



