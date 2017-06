La ministre Lise Thériault dévoile sa stratégie «féministe»

La vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault/Photo: archives La Presse canadienne / Jacques Boissinot

MONTRÉAL - Le gouvernement québécois a dévoilé jeudi sa stratégie «féministe» qui comprendra notamment un «indice québécois» de l'égalité hommes-femmes.

La «stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, vers 2021» a été présentée à Montréal par la vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault, la ministre de l'Immigration, Kathleen Weil, et la ministre responsable des Institutions démocratiques, Rita de Santis.

Mme Thériault a aussi promis le dépôt d'une loi-cadre qui permettrait de camper l'égalité hommes-femmes dans les priorités gouvernementales.

Selon elle, le plan de Québec est une «stratégie féministe».

L'indice d'égalité permettra, selon le document détaillant l'approche, de suivre les tendances en la matière et de soutenir la prise de décision au sein du gouvernement du Québec.

Une somme de 80 millions $ sur cinq a été mise de côté pour concrétiser cette stratégie. Certaines de ces sommes, environ 30 millions $, ne sont pas nouvelles et avaient été annoncées dans le dernier budget.