La lutte au terrorisme est «une bataille entre le bien et le mal», dit Trump

RIYAD, Arabie saoudite - Le président américain Donald Trump exhorte les dirigeants du Moyen-Orient à affronter la «crise de l'extrémisme islamique», posant la lutte contre le terrorisme comme une «bataille entre le bien et le mal», et non un choc entre l'islam et l'Occident.

Au deuxième jour de sa visite en Arabie saoudite, qui abrite le plus sacré des sites musulmans, M. Trump a tenté de redéfinir le rôle des États-Unis dans le monde arabe, soit combattre le terrorisme avec un souci moindre pour la promotion de réformes démocratiques et des droits de la personne.

Dimanch, le président a déclaré que son but n'est ni de «faire la leçon», ni de «dire aux gens comment vivre, quoi faire, qui être ou comment pratiquer leur religion».

Il peut sembler inusité qu'un tel rameau d'olivier soit offert par M. Trump qui, seulement une semaine après son entrée en fonction, avait signé un décret, suspendu depuis, interdisant l'accès aux États-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

Alors qu'il faisait campagne, le magnat de l'immobilier martelait les mots «terrorisme islamique radical». Il a laissé cette rhétorique de côté, dimanche, et qualifié l'islam «d'une des meilleures religions du monde», se montrant plein d'éloges envers l'histoire et la culture des musulmans.

Face aux leaders du Conseil de la coopération du Golfe, il a choisi de mettre l'accent sur la lutte contre le terrorisme, et plus particulièrement contre son financement.