«La gestion de tout ce qui est toxique attire les milieux criminalisés»

(98,5 FM) - Selon le quotidien La Presse, la Sûreté du Québec fait actuellement enquête sur la firme Gestion OFA Environnement qui ferait disparaître illégalement de la terre contaminée et des produits toxiques.

Dans son édition de lundi, le journaliste de La Presse, Vincent Larouche évoque une enquête de la SQ sur la firme Gestion OFA Environnement.

Selon les sources du journaliste, Gestion OFA Environnement, une importante firme de décontamination, aurait empoché des millions en faisant disparaître illégalement dans la nature québécoise des milliers de tonnes de terre contaminée et des produits toxiques qui devaient être déplacées légalement en Ontario.

«La gestion de tout ce qui est toxique et dangereux attire malheureusement les milieux criminalisés parce qu’ils n’ont pas froid aux yeux et eux, polluer l’environnement ou des quartiers, ça les affecte beaucoup moins que des entrepreneurs sérieux et responsables. Dans le domaine des toxiques de la contamination, on ne peut pas faire de l’argent sans couper des coins, sans agir de façon illégale», a dit Daniel Green, chef adjoint du Parti Vert et co-président de la Société pour vaincre la pollution.

Selon le spécialiste en environnement, les mêmes règles demandées aux entrepreneurs de la construction depuis le Commission Charbonneau devraient être exigées aux entreprises œuvrant dans le domaine de l’environnement.

«Depuis la commission Charbonneau, il faut avoir un passif blanc comme neige pour être entrepreneur en construction. Il va falloir que notre ministre de l’environnement applique les mêmes principes que (la commission) Charbonneau aux entrepreneurs qui se disent environnementaux pour éviter encore que ce type de situations se représentent au Québec.»