(Cogeco Nouvelles) - 121 migrants haïtiens ont été rescapés cette semaine par la Garde côtière des États-Unis.

Il s'agit de la plus importante opération de sauvetage du genre à avoir été menée par les autorités américaines en plus d'un an.

C'est survenu mardi alors qu'ils naviguaient sur un bateau à environ 35 kilomètres au sud de l'île Great Inagua, dans l'archipel des Bahamas.

Après avoir reçu de l'eau, de la nourriture et des soins médicaux, ils ont été ramenés à Cap-Haïtien, en Haïti.