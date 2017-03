Un hélicoptère Chinook et quelques soldats canadiens./Photo: archives PC

OTTAWA - Alors que le gouvernement libéral fédéral subit de la pression à l'international pour augmenter ses dépenses militaires, le ministère de la Défense nationale peine à atteindre les objectifs d'économies et d'efficience déjà formulés relativement aux milliards de dollars qu'il reçoit chaque année.

Le plan de renouvellement de la Défense a été lancé avec faste en 2013 et visait à faire des économies entre 750 millions $ et 1,2 milliard $ qui pourraient être redirigées dans la formation, l'entretien et d'autres activités de première ligne.

Le plan sur cinq ans devait réduire le nombre de gestionnaires, centraliser les activités et accroître l'utilisation de simulateurs.

Des avancées ont été réalisées, avec des économies d'environ 265 millions $ ayant été utilisées pour répondre à d'autres «pressions financières», a fait valoir le porte-parole du ministère Daniel Le Bouthillier. Cela inclut l'achat de plus de pièces de rechange pour les véhicules militaires et l'investissement dans les centres de formation.

M. Le Bouthillier a affirmé par courriel que la Défense nationale se faisait une «grande fierté» de gérer de manière responsable les fonds publics, et que le travail se poursuivrait vers l'atteinte des objectifs.

Le fait est que le ministère ne respectera pas sa cible de départ, et qu'il aura besoin d'au moins 18 mois additionnels pour atteindre la dernière portion de son nouvel objectif de 700 millions $ en économies.

Toutefois, même ce scénario pourrait être trop optimiste, alors que des documents internes montrent que les responsables planchent sur des économies dans un certain nombre de secteurs qui n'en ont produit aucune jusqu'à maintenant.