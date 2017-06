La Corée du Nord lance plusieurs missiles à courte portée

SÉOUL - La Corée du Nord a lancé plusieurs projectiles au large de sa côte Est, jeudi. Ces tirs seraient des missiles de croisière antinavire à courte portée, a affirmé l'armée de la Corée du Sud.

Les tests à répétition de Pyongyang embarrassent Washington et les voisins de la Corée du Nord, pendant que le pays tenterait de construire un missile nucléaire en mesure d'atteindre le continent américain.

Les chefs interarmées de la Corée du Sud ont affirmé par communiqué que le lancement avait été fait de la ville de Wonsan, et que les projectiles avaient probablement parcouru environ 200 kilomètres.

Ces essais constituent un défi majeur pour le président sud-coréen Moon Jae-in, un libéral élu le mois dernier qui a exprimé la volonté de tendre la main à Pyongyang.

La Corée du Nord pourrait bien représenter également la source d'inquiétudes la plus pressante pour l'administration Trump.

La semaine dernière, la Corée du Nord avait lancé un missile balistique à courte portée ayant atterri dans la zone économique maritime du Japon, suscitant des critiques féroces de Tokyo et de Séoul.

Les essais de la Corée du Nord visent à développer un programme balistique et nucléaire pouvant rivaliser avec ce que Pyongyang perçoit comme des gestes d'hostilité de la part des États-Unis et de la Corée du Sud, mais constitueraient aussi, selon des analystes, une manière de pousser des demandes politiques auprès de Washington et de Séoul.

Ces demandes incluent le retrait de près de 30 000 soldats américains en Corée du Sud.