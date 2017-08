La construction du REM crée l'incertitude chez plusieurs citoyens

(Cogeco Nouvelles) - Le projet de train électrique montréalais de la Caisse de dépôt et placement du Québec engendre nombre de questionnements pour des dizaines de citoyens visés par des expropriations.

Le Réseau électrique métropolitain (REM) empiétera possiblement sur 163 lots à Montréal ainsi que sur les couronnes situées au nord et au sud de l’île.



La Presse rapporte que de nombreux résidents demeurent dans l'incertitude quant à savoir s'ils devront se relocaliser.



À Deux-Montagnes, dans les Basses-Laurentides, plusieurs terrains sont notamment sollicités autour de la gare Grand-Moulin afin d’ériger un viaduc.



Du côté de la Caisse de dépôt, on indique qu’on aura «une idée plus précise des travaux et de leurs impacts» lorsque le consortium retenu pour la construction du REM sera connu à l'automne.

CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt, devrait annoncer dans quelques mois les entreprises retenues.

Le gigantesque chantier qui a pour objectif de créer un circuit de train automatisé de 67 kilomètres devrait coûter 6 milliards $.

Voici la nomenclature des lots potentiellement affectés * :

- 13 lots résidentiels ;

- 16 lots commerciaux ou industriels avec un bâtiment ;

- 47 lots municipaux ;

- 87 lots vacants sans bâtiment.

