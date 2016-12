La chanteuse Taylor Swift a fait une visite surprise à un vétéran de 96 ans

SAINT-LOUIS - À l'âge de 96 ans, le vétéran Cyrus Porter est un admirateur assidu de Taylor Swift. Et lundi, au beau milieu d'une tempête, l'ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale a reçu un concert privé de sa chanteuse préférée qui s'était déplacée chez lui, près de St.Louis, au Missouri.

M. Porter avait invité 72 personnes pour célébrer Noël un jour plus tôt et plusieurs de ses proches étaient encore présents lorsqu'un camion s'est garé dans l'entrée de sa maison de New Madrid, à plus de 200 kilomètres au sud de St.Louis.

Il a raconté à l'Associated Press qu'il n'en croyait pas ses yeux, ajoutant que cela «ressemblait beaucoup» à un miracle.

Taylor Swift a parlé près d'une heure à M. Porter et sa famille, puis elle a entonné son célèbre succès «Shake It Off», avec des dizaines de personnes qui chantaient avec elle.

Cyrus Porter apprécie la musique country traditionnelle, mais il admire la chanteuse de 27 ans depuis qu'elle s'est faufilée sur la scène musicale, à l'adolescence.

M. Porter s'est dit «fier» qu'elle prenne le temps de faire quelque chose comme cela pour un «vieillard de la campagne».

Après avoir combattu en Allemagne, Cyrus Porter a passé plusieurs dizaines d'années à travailler dans une ferme au Missouri. Il est marié depuis 69 ans avec sa femme, Harriett, avec qui il a eu neuf enfants. Ils ont un total de 49 petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Cyrus Porter a gardé un souvenir de la visite: il est marqué du rouge à lèvres de la chanteuse sur sa joue.