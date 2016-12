La 67 législature du Parlement jeunesse siège à Québec jusqu'à vendredi

QUÉBEC - La 67e législature du Parlement jeunesse du Québec accueille jusqu'à vendredi une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l'Assemblée nationale.

Les participants âgés de 18 à 25 ans proviennent des quatre coins du Québec afin de vivre l'expérience du système parlementaire québécois en débattant d'enjeux de société de façon non partisane.

Au cours de cette législature, quatre projets de loi rédigés par des participants jouant le rôle de ministre seront débattus. Parmi les thèmes abordés figureront la culture du viol et le traitement judiciaire des agressions sexuelles, la solidarité sociale, les droits et libertés sur internet et la défense nationale.

La présidente d'assemblée, Eugénie Lépine-Blondeau, affirme que les débats seront menés selon les idées, valeurs et opinions qui transcendent les discours partisans de l'espace public.

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires.