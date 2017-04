L'opposition veut plus de détails sur la légalisation du cannabis

OTTAWA - Les conservateurs accusent le gouvernement libéral de ne pas pouvoir préciser combien coûtera le système de traçabilité qui devrait être mis en place autour du commerce du cannabis.

Santé Canada a indiqué qu'un système de suivi permettra de colliger de l'information sur les produits, mais pas sur les consommateurs. Le système de suivi permettra de s'assurer que le "cannabis légal" ne se retrouvera pas sur le marché noir, indique-t-on. Le ministère a aussi précisé que les entreprises et les organismes de régulation pourront retracer tous les produits et procéder à d'éventuels rappels.

Santé Canada assure que ce type de système de traçabilité a déjà été mis en place dans les États américains qui ont légalisé la vente de marijuana à des fins récréatives.

Le porte-parole de l'opposition conservatrice en matière de santé, Colin Carrie, déplore que le gouvernement ne puisse chiffrer cette dépense dans le cadre de son projet de loi sur la légalisation de la marijuana.

Au ministère de la Santé, on avoue ignorer les coûts d'un tel système de traçabilité, qu'il faudra par ailleurs définir. Mais on soutient que ces coûts devraient être assumés par la vente de permis et autres tarifs.

Par ailleurs, le porte-parole néo-démocrate en matière de justice, Alistair MacGregor, déplore le fait que le projet de loi, déposé la semaine dernière, n'offre pas plus de détails sur les mesures fiscales qui s'appliqueront au commerce légal de marijuana.