L'Iranien Asghar Farhadi n'est pas venu chercher son Oscar par solidarité

(98,5 FM) - Ce n'est peut-être pas une coïncidence si l'Académie a élu le film The Salesman du réalisateur iranien Asghar Farhadi.

Le réalisateur, dont le pays est sur la liste des pays que l’administration Trump voudrait que les ressortissants soient interdits d’entrée aux États-Unis, a décidé de ne pas assister à la cérémonie.

Bien qu’il ait d’abord souhaité venir à Los Angeles, Asghar Farhadi estimait que les conditions exigées pour l’obtention d’un visa d’entrée aux États-Unis étaient inacceptables.

«Je suis désolé de ne pas être avec vous ce soi, a-t-il déclaré dans une lettre à l’auditoire. C’est par respect pour les gens de mon pays et des six autres pays à qui on a manqué de respect avec cette loi inhumaine sur l’entrée des immigrants aux États-Unis.»

Fharhadi voulait dénoncer les politiques de la nouvelle administration américaine à l’endroit des immigrants. Le réalisateur iranien a plutôt pris la parole de Téhéran par lien vidéo à la foule de manifestants réunis à Londres pour la projection publique de son film.

Selon le quotidien The Guardian il est possible que les membres de l’Académie aient voté pour The Salesman pour faire un pied de nez à Donald Trump.

Dans une lettre ouverte, tous les réalisateurs en lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère avaient écrit que, «Quel que soit le vainqueur…nous refusons de le penser en termes de frontières.»

Fahradi avait gagné dans la même catégorie en 2012 pour le film Le Client.