L'inflation a ralenti au Canada le mois dernier, atteignant 1,3 %

OTTAWA - L'inflation annuelle canadienne a ralenti le mois dernier alors que la croissance plus faible des prix de l'essence a aidé à diminuer l'indice des prix à la consommation (IPC), qui a augmenté de 1,3 pour cent en mai alors qu'il atteignait 1,6 pour cent un mois plus tôt, révèle le dernier rapport de Statistique Canada publié vendredi.

Statistique Canada explique aussi cette diminution par une baisse des prix d'électricité, de boulangerie et de services d'accès internet.

L'organisme fédéral indique que les prix de l'essence ont crû de 6,8 pour cent d'une année à l'autre en mai, alors qu'ils avaient grimpé de 15,9 pour cent en avril.

Selon ce nouveau rapport, le prix de l'essence demeure toutefois l'un des plus grands contributeurs à la hausse de l'inflation observée le mois dernier, en plus des coûts associés au logement et au transport.

Au Québec, l'inflation a atteint 0,7 pour cent en mai, après avoir connu une augmentation de 0,8 pour cent en avril. C'est d'ailleurs dans cette province où l'on observe la plus forte baisse des prix de services d'accès internet, qui ont diminué de 11,7 pour cent pendant cette période.

Ces données ont été dévoilées alors que l'économie canadienne se redresse et que la banque centrale se prépare à faire une annonce sur le taux directeur le 12 juillet.