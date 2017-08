WASHINGTON - L'inflation a légèrement progressé en juillet aux États-Unis.

Le coût plus élevé des soins médicaux et des vêtements a contrebalancé le recul des séjours à l'hôtel et des forfaits de téléphonie cellulaire.

Le département du Travail a affiché une hausse de 0,1 pour cent en juillet. L'inflation était demeurée inchangée en juin et avait glissé de 0,1 pour cent en mai.

L'inflation de base a aussi avancé de 0,1 pour cent en juillet.

L'inflation et l'inflation de base sont en progression de 1,7 pour cent depuis 12 mois.