L'industrie du taxi quitte le comité sur sa propre modernisation

(98,5 FM) - L'industrie du taxi quitte la table du comité de modernisation.

Selon le porte-parole, Guy Chevrette, le comité gouvernemental n'a tenu que quelques heures de réunion en six mois et le travail n'avance pas.



Il prédit un automne chaud, alors que les moyens de pression pourraient reprendre.



De plus, les représentants de l'industrie invitent Québec à imposer l'installation de modules d'enregistrement des ventes (MEV) à tous les transporteurs de personnes, incluant les chauffeurs d'Uber.

Le gouvernement Couillard avait instauré au printemps cette Table de concertation dans le but de faire cohabiter l'industrie du taxi traditionnel, les Téo électriques et la compagnie Uber.