L'hypnose pour traiter les pédophiles: une «farce» selon le Doc Mailloux

(8,5 FM) - L'hypnose pourrait servir à traiter les délinquants sexuels, d'après des chercheurs belges. Or, selon le docteur Pierre Mailloux, qui s'est penché sur la question, cette forme de traitement est tout simplement une «farce».

Démontrant un certain lâcher-prise, les patients sont plus sensibles aux suggestions du thérapeute qu’ils ne le seraient en temps normal. Et cela serait aussi vrai pour les délinquants sexuels. Par conséquent, l’hypnothérapeute peut entrer en contact direct avec l’inconscient du sujet grâce à la parole.

C’est l’approche proposée par Pierre Collart­­, docteur en sciences psychologiques à l’hôpital Vincent Van Gogh, en Belgique, et sa collègue Bettina Delmoitiez. Ceux-ci ont présenté leurs recherches préliminaires au Congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), qui se tient à Montréal cette semaine.

D’après leurs études, l’hypnose pourrait permettre des changements majeurs dans les pensées de certains délinquants. «Par exemple, il serait possible d’induire un sentiment de protection, de dégoût­­, voire de peur dans l’esprit d’un pédophile confronté à la vue d’un enfant», peut-on lire dans un article du Journal de Montréal. Au lieu d’être attiré par l’enfant, le pédophile chercherait à s’en éloigner.

Le psychiatre et animateur de radio Pierre «Doc» Mailloux a publié en 2001 un livre intitulé «Pour la castration volontaire des pédophiles». Dans ce dernier, l’auteur prône la castration chirurgicale volontaire des pédophiles, c'est-à-dire l'ablation physique des testicules.

En ce qui concerneun possible traitement par hypnose des prédateurs sexuels, il est d’avis que les résultats ne peuvent efficaces.

«C’est une approche tout à fait farfelue. Elle est vieille comme le monde. […] Elle s’est toujours avérée inefficace, car la suggestion hypnotique dure environ deux à trois jours. Peut-être jusqu’à deux semaines chez les personnes extrêmement influençables. L’approche n’est pas durable.»

»»» Veuillez écouter l’entrevue accordée par le Doc Mailloux.

(Avec Le Journal de Montréal)