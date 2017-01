«L'horloge de la fin du monde» devancée de 30 secondes

On en parle en ondes : L'horloge de l'apocalypse: qu'est-ce que c'est au juste? (6:02) Publié le jeudi 26 janvier 2017 dans Le Québec maintenant Avec Normand Lester

(98,5 FM) - Créée en 1947, «l'horloge de la fin du monde» est une horloge conceptuelle qui illustre le danger qui pèse sur l'humanité. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, elle a été devancée de 30 secondes.

«L’horloge de la fin du monde» ou «l’horloge de l’Apocalypse» a été créée en 1947 par des scientifiques américains qui voulaient illustrer l'imminence ou la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale.

«L'horloge de la fin du monde» utilise l'analogie du décompte vers minuit, heure qui symbolise la fin du monde. Plus on est près de minuit, plus le danger est grand.

Depuis 1947, les directeurs du Bulletin des scientifiques atomistes de l'Université de Chicago mettent régulièrement l’heure de l’horloge à jour.

Par exemple, l’«horloge de l'Apocalypse» indiquait minuit moins cinq (23:55) en 2007 dues aux tensions créées par les ambitions nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord.

La dernière fois qu’elle a été modifiée, c’est en 2015 en raison du réchauffement climatique incontrôlé et à la course aux armes nucléaires. On lui a alors ajouté deux minutes (23 :57)

Le 26 janvier dernier, soit six jours après la cérémonie d’investiture de Donald Trump à la présidence américaine, les scientifiques de l’Université de Chicago ont de nouveau ajusté l’horloge en ajoutant trente secondes (23 :57 :30).

«Soyons honnêtes, c’est l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Deux des pays qui ont des armes nucléaires sont dirigés par des individus qui ont des problèmes psychologiques graves. Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord et Donald Trump. C’est manifeste que Donald Trump a des problèmes de santé mentale. Voyez comment il se comporte chaque jour», a affirmé Normand Lester jeudi.

Il n’y a pas que la menace nucléaire qui inquiète ces savants. Normand Lester cite les armes bactériologiques, les armes climatiques, les armes virales et les armes tectoniques et sismiques.

«Et ça, ce n’est pas loin de nous. En 2015, il y a un Canadien d’origine tunisienne habitant Montréal qui a été condamné pour terrorisme. Et son groupe a été infiltré par un informateur de la GRC. C’était un étudiant au doctorat à l’Institut national de la recherche scientifique du Québec et son projet, c’était de déclencher une super éruption volcanique à Yellowstone. Et ça, c’aurait contaminé le climat sur une grande partie de l’Amérique du Nord pendant des années. Cela veut donc dire que les fous de l’État islamique envisagent probablement de commettre des actes semblables un peu partout sur la planète. Ce qui est préoccupant et ce qui explique qu’on est à deux minutes trente secondes sur l’horloge de la fin du monde.»

(Sources: Wikipedia, TheBulletin.org)