L'avocate russe qui a rencontré Trump Jr avait représenté une unité militaire

MOSCOU - L'avocate russe qui a rencontré Donald Trump Jr lors de la campagne électorale de 2016 avait représenté dans le passé une unité militaire dirigée par l'agence des services de renseignement de la Russie.

Le fils aîné du président américain, son beau-fils et le directeur de campagne de l'époque, ont rencontré Natalia Veselnitskaya en juin 2016 après s'être fait promettre de l'information compromettante sur la candidate démocrate Hillary Clinton.

Documents obtenuis par l'Associated Press

Mme Veselnitskaya a depuis nié avoir des liens avec le gouvernement russe, bien que l'homme qui a organisé la rencontre dit avoir obtenu l'information du procureur général de la Russie.

Des documents judiciaires datant de 2011 et de 2012, obtenus par The Associated Press, démontrent que Mme Veselnitskaya a représenté Military Unit 55002, dirigée par le FSB, la principale agence de renseignement russe, dans le cadre d'un conflit sur des droits de propriété.

La cour a donné raison à l'agence qui cherchait à récupérer la propriété de l'édifice occupé par l'unité militaire.