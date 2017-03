L'auteur d'un triple meurtre fait appel de sa condamnation

CALGARY - Un homme condamné à la prison à vie pour avoir assassiné un couple de Calgary et leur petit-fils porte en appel sa condamnation et sa peine.

Le mois dernier, Douglas Garland a été reconnu coupable des meurtres prémédités d'Alvin et Kathy Liknes, ainsi que du petit Nathan O'Brien, âgé de 5 ans, en 2014.



L'individu a déposé un avis d'appel, vendredi, portant sur sa condamnation et sa peine, qui prévoit qu'il ne sera admissible à la libération conditionnelle que 75 ans après le jour de son arrestation - s'il atteint l'âge de 129 ans.



Lors du prononcé de sa peine, le juge David Gate avait dit accepter la théorie de la Couronne selon laquelle Garland avait attaqué le couple et le gamin dans leur demeure avant de les enlever vivants. Il les aurait ainsi assassinés sur sa ferme, pour ensuite démembrer et brûler les corps.



L'avocat James Lutz a indiqué que l'une des raisons évoquées pour l'appel est que le juge n'avait pas exclu les preuves recueillies sur la ferme lors du procès devant jury.



M. Garland réclame donc un nouveau procès ou une condamnation liée à un crime moins grave.



Douglas Garland, âgé de 57 ans, a été attaqué deux fois en prison depuis sa condamnation. Il purge actuellement sa peine à une prison à sécurité maximale d'Edmonton.