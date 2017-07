L'attrait de la baignade en rivière augmente les risques de noyades

Le directeur général de la Société de sauvetage au Québec, Raynald Hawkins, souligne que la crue des eaux - particulièrement marquée cette année - accroît le débit des rivières et accentue les risques. Aussi, M. Hawkins dit avoir constaté que de plus en plus de groupes veulent exploiter l'«exotisme» de certains secteurs de rivières pour organiser des activités qui incluent la baignade.