Le maire de Québec, Régis Labeaume

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Alors que la France continue d'être touchée par les tragédies, l'attentat du mois dernier au Centre culturel islamique n'a pas trop terni l'image de la ville de Québec jusqu'à maintenant.

Un rapport d'Influence Communication commandé par la Ville de Québec signale que les 30 et 31 janvier, la fusillade qui a fait six morts était la deuxième nouvelle la plus médiatisée dans le monde.

Deux semaines plus tard, les nouvelles internationales sur Québec s'attardaient surtout au Carnaval, au tourisme et aux bonnes tables.