L'armée russe qualifie «d'excréments» des caricatures de Charlie Hebdo

MOSCOU - L'armée russe condamne des caricatures de l'écrasement d'un de ses avions en mer Noire publiées par le magazine satirique français Charlie Hebdo.

Un porte-parole du ministère russe de la Défense, le major-général Igor Konashenkov, a qualifié les dessins d'«excréments» par voie de communiqué, jeudi. Il a ajouté qu'il est «humiliant pour une personne normale de seulement porter attention à cette ordure laborieuse».

Dimanche, un avion russe qui se rendait sur une base militaire en Syrie s'est écrasé et les 92 personnes qui se trouvaient à bord ont perdu la vie. Parmi les passagers se trouvaient de nombreux membres des célèbres choeurs de l'Armée Rouge qui devaient donner un concert à l'occasion du Nouvel An.

L'une des caricatures de Charlie Hebdo dépeint un chanteur à bord de l'avion en train de s'écraser qui s'écrie «aaaa». Dans le coin droit en haut du dessin, on peut lire «Le répertoire des choeurs de l'Armée Rouge s'élargit». Dans une autre caricature, on regrette que le président russe Vladimir Poutine n'ait pas été parmi les passagers.

The satirists over at Charlie Hebdo have released new cartoons mocking the Dec. 25 plane crash that killed 92 people https://t.co/uWmL6MLsS1 pic.twitter.com/i0Mcz51E9q