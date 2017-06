L'armée irakienne reprend le contrôle d'un passage frontalier vers la Syrie

Les soldats irakiens ont repris le contrôle d'un passage frontalier vers la Syrie, samedi, accentuant la pression sur Daech (le groupe armé État islamique) et se rapprochant encore davantage des troupes syriennes et de leurs alliés qui s'étaient rendus à ce point-ci pour la première fois en plusieurs années.

Les forces tribales et la police frontalière, appuyés par les tirs aériens de la coalition internationale, ont participé à l'opération pour reprendre la frontière d'al-Walid, a précisé le Commandement irakien des opérations conjointes dans un communiqué.

Le poste d'al-Walid, situé à l'extrême ouest de l'Irak, était tombé entre les mains de Daech en 2015, ce qui avait permis aux extrémistes de contrôler l'intégralité de la frontière entre l'Irak et la Syrie, qu'ils ont promis d'éliminer afin d'asseoir leur califat.

L'offensive de samedi est survenue près de trois semaines après que les forces paramilitaires irakiennes, la plupart des combattants chiites ayant de forts liens avec l'Iran, eurent atteint la frontière syrienne dans le nord-est de l'Irak.

Dans les derniers mois, les extrémistes ont fait face à une pression accrue en Irak et en Syrie, où ils ont perdu de larges territoires qu'ils contrôlaient depuis juin 2014.

Les troupes américaines et les combattants de l'opposition syrienne sont établis dans la région d'al-Tanf, de l'autre côté de la frontière d'al-Walid. Plus tôt ce mois-ci, des forces progouvernementales syriennes ont déjoué les conseillers américains et les rebelles à cette frontière pour installer leur propre lien à l'Irak. La partie irakienne est toujours contrôlée par Daech.