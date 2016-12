L'ambassade russe au Royaume-Uni, peu diplomate avec Obama

(98,5 fm) - L'ambassade russe au Royaume-Uni a trouvé un moyen singulier de réagir après l'annonce de l'expulsion, annoncé par Barack Obama, de 35 de ses diplomates.

Le compte officiel de l’ambassade a publié un tweet faisant référence à un retour à la Guerre froide et à leur enthousiasme face au départ d’Obama, le tout accompagné d’une photo de canard et de la mention «lame» (boiteux).

President Obama expels 35 ?? diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl ?? people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D