L'aide aux sinistrés sera bonifiée

MONTRÉAL - Le programme gouvernemental d'aide aux sinistrés des inondations sera bonifié, a confirmé lundi le premier ministre Philippe Couillard.

Il espère pouvoir en faire l'annonce d'ici son départ pour sa mission en Israël, jeudi.



Les détails seront alors révélés, mais d'ores et déjà, il a donné quelques indices: des ajustements au niveau des seuils et à l'admissibilité au programme d'indemnisation.



«Il n'est pas mauvais le système, mais je pense qu'on peut l'améliorer», a dit M. Couillard.



Le premier ministre, qui s'est rendu la semaine dernière sur le terrain constater l'ampleur de la situation, a déclaré qu'il peut imaginer ce que les citoyens ressentent lorsqu'ils entrent dans leur maison et voient alors tous les dégâts, en plus d'être découragés par les formulaires à remplir.



Il a indiqué qu'un peu de plus de 2 millions $ ont déjà été distribués aux Québécois en frais de subsistance pour ceux qui sont sinistrés, et aussi en tant qu'avances sur des travaux de réparation.



Il y a encore de l'argent disponible, a précisé le premier ministre, ajoutant que les citoyens ne doivent pas s'inquiéter d'être en retard pour remplir leurs formulaires.



«Notre effort ne s'arrête pas au moment où les eaux baissent. Notre effort continue», a-t-il dit.



Des citoyens sont toutefois inquiets car leurs contrats d'assurance ne couvrent pas les dommages causés par les inondations ou qu'ils essuient un refus de couverture.



«C'est pour cela que l'on a un programme gouvernemental, parce que beaucoup d'assurances n'ont pas de clause pour ce qu'on appelle 'Act of God' (force majeure) ou les désastres naturels, ou les inondations», a expliqué M. Couillard.



«On est doublement sensibles à ça pour cette raison spécifique», a-t-il commenté.



Il a indiqué avoir parlé avec une personne du milieu des assurances qui compte offrir un produit avec ce type de protection, mais il souligne que la prime sera en conséquence.



«Alors il faut que le gouvernement soit là, c'est pour cela qu'on veut réviser notre programme», a-t-il dit.