L'Agence du revenu ferme ses services en ligne par précaution

L'Agence du Revenu (ARC) a décidé de fermer ses services en ligne par mesure de précaution, samedi soir.

L'agence fédérale l'a annoncé en publiant un avis sur son site Internet.



Elle écrit qu'elle avait été mise au courant «d’une certaine vulnérabilité du réseau Internet qui touche certains serveurs informatiques utilisés par des sites Web à l’échelle mondiale».



Par mesure de précaution, l'ARC a interrompu la transmission des déclarations de revenus. Elle a ajouté qu'elle prend «des mesures afin que tous les renseignements et les systèmes restent sécurisés».



L'ARC assure que rien n'indique, «à l'heure actuelle», que des renseignements de particuliers ont été touchés par cette faille informatique. Elle dit qu'elle continue d'évaluer la situation et de la corriger.



Elle ne peut dire quand le service en ligne sera rétabli, disant vouloir le faire «le plus tôt possible».