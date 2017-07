L'acteur et dramaturge Sam Shepard meurt à 73 ans

NEW YORK - Le dramaturge, acteur et auteur Sam Shepard est mort jeudi dernier à l'âge de 73 ans.

Le porte-parole de la famille, Chris Boneau, a précisé lundi que Sam Shepard était mort dans sa résidence du Kentucky, de complications liées à la maladie de Lou Gherig, ou sclérose latérale amyotrophique.



L'auteur et acteur, qui a grandi dans un ranch de la Californie, était un homme de peu de mots, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire 44 pièces de théâtre et de nombreux livres, mémoires et nouvelles.



Sa pièce «Buried Child» lui a permis de remporter un prix Pulitzer en 1979.



Son accent «western» et son style laconique l'ont aussi transformé bien malgré lui en vedette du cinéma. Il est apparu dans des dizaines de films et a été nommé aux Oscars pour son rôle dans «The Right Stuff» («L'étoffe des héros»), paru en 1983.

Au cours de sa longue carrière, il a écrit près de 50 pièces, mais aussi des scénarios, notamment pour Robert Altman, avec Fool For Love, ou Wim Wenders, avec Paris, Texas, Palme d'or à Cannes en 1984.



Plus récemment, Sam Shepard avait participé à la première saison de la série de Netflix «Bloodline», dans la peau du patriarche d'une famille importante de la Floride qui tente d'empêcher des secrets bien gardés de détruire leur vie.