Khadir laisse entendre qu'il se représentera en 2018 dans Mercier

MONTRÉAL - Le député solidaire Amir Khadir laisse entendre qu'il se représentera en 2018 dans son comté de Mercier, à Montréal, «sauf circonstances exceptionnelles».

Interrogé en marge du congrès de Québec solidaire, Amir Khadir semblait blaguer en évoquant la possibilité qu'il se présente dans la circonscription d'Ungava, dans le nord du Québec.

M. Khadir a expliqué avec un large sourire que «l'air était pur» là-bas et qu'il n'y avait pas de «cônes orange».

Reprenant son sérieux, le député a dit que les citoyens du Québec pouvaient continuer à compter sur lui et que «sauf circonstances exceptionnelles», il se représenterait dans Mercier.

Il a toutefois ajouté qu'il «aimait les circonstances exceptionnelles» et qu'il ne «négligerait aucune proposition».

Amir Khadir représente la circonscription de Mercier depuis 2008.

«Je vais me représenter. Les citoyens du Québec, de Mercier, peuvent compter sur ma présence. Je vais rester dans le paysage, je vais me représenter et sauf circonstances exceptionnelles, ce sera dans Mercier», a-t-il résumé.