Katy Perry en spectacle à Montréal en septembre

MONTRÉAL - La chanteuse Katy Perry a annoncé que son nouvel album s'intitulera «Witness» et sera lancé le 9 juin.

Elle a également annoncé qu'elle fera une longue tournée en Amérique du Nord, qui inclura un arrêt à Montréal, pour promouvoir l'album.



Le site web de la chanteuse précise que la première tournée de Katy Perry depuis 2015 commencera le 7 septembre à Columbus, Ohio, et se poursuivra deux jours plus tard au Centre Bell, à Montréal. La dernière date indiquée sur le site est celle du 5 février, alors que la chanteuse se produira à Vancouver. Quiconque achète un billet recevra un exemplaire de l'album.



Les billets pour le spectacle à Montréal seront mis en vente le samedi 27 mai, à midi, aux guichets du Centre Bell et sur le site d'evenko, entre autres. Une prévente est prévue à compter du 23 mai pour ceux qui se seront inscrits sur le site de Katy Perry au préalable.



Deux extraits de «Witness» ont déjà été dévoilés: «Chained to the Rhythm» et «Bon Appetit». Katy Perry avait fait référence au titre de l'album plus tôt ce mois-ci en portant un voile sur lequel on pouvait lire «Witness», sur le tapis rouge du Met Gala.



La chanteuse sera l'artiste musicale invitée du dernier épisode de la saison de «Saturday Night Live» ce week-end.