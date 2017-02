Justin Trudeau reconnaît qu'il aura des différends avec Donald Trump

YELLOWKNIFE - Le premier ministre Justin Trudeau reconnaît qu'il se trouvera parfois en désaccord avec le président américain, Donald Trump, au cours de leur rencontre prévue lundi, à Washington.

De passage à Yellowknife, le premier ministre a pris part à une séance de questions et réponses avec le public où il a souligné qu'il partageait l'opinion de Donald Trump dans bien des domaines, notamment en matière de croissance économique et d'emplois pour la classe moyenne.

M. Trudeau est sur la corde raide à l'approche de cette visite, alors qu'il refuse de se prononcer directement sur le décret qui interdit l'accès aux États-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

Il a soutenu que toute source de dissension sera abordée de «manière respectueuse» et que le Canada demeurera fidèle à ses valeurs d'ouverture et de respect. Le premier ministre maintient qu'il s'agit de la voie à suivre dans un monde de plus en plus divisé.

Plus tôt dans la journée, M. Trudeau devait rencontrer des membres des Forces armées canadiennes. Il en est à la deuxième journée de son séjour dans le nord du pays, sa première visite dans les territoires à titre de premier ministre.

Il doit également rencontrer le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Bob McLeod. M. Trudeau a déjà rencontré le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, mercredi à Ottawa, et celui du Nunavut, Peter Taptuna, à Iqaluit, jeudi.

Les trois premiers ministres ont critiqué la décision d'Ottawa d'imposer un moratoire sur le forage au large de l'Arctique.

M. Trudeau affirme que les gens comprennent que le Canada doit favoriser une économie forte tout en protégeant l'environnement.