Julie Payette sera la nouvelle gouverneure générale du Canada

(98,5 FM) - L'astronaute Julie Payette sera nommée jeudi au poste de gouverneure générale du Canada, soutiennent plusieurs médias canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau en fera l'annonce à Ottawa.

Le mandat de l'actuel titulaire du poste, David Johnston, vient à échéance en septembre. Il avait été prolongé de deux ans par l'ancien premier ministre Stephen Harper. La scientifique âgée de 53 ans prendra donc la relève.

Selon certaines sources, le premier ministre Trudeau a informé la reine Elizabeth II de sa recommandation pour le poste lors de leur échange au palais de Holyrood, à Édimbourg, la semaine passée.

Le gouverneur général du Canada, qui est le chef d'État du pays, est nommé par la monarque britannique, sur la recommandation du premier ministre canadien.



Quatrième femme

Celle qui a participé à deux missions dans l'espace deviendra la quatrième femme à occuper le poste de représentant de la reine au Canada. Sa nomination respecte la tradition d'alternance entre francophones et anglophones qui est en vigueur depuis le milieu du 20e siècle.



Femme, bilingue, scientifique, revendiquant une brillante carrière, Julie Payette cochait bien les cases pour le poste de chef d'État du Canada.



Sa désignation comme nouvelle occupante de Rideau Hall provoquera toutefois probablement une certaine déception au sein de la communauté autochtone. On spéculait en effet abondamment sur la possibilité que le premier ministre Justin Trudeau arrête son choix, pour la première fois de l'histoire du pays, sur un Autochtone.



Julie Payette deviendra la 29e titulaire du poste à Rideau Hall.



Née à Montréal, l'ingénieure en électrique et en informatique a été la deuxième Canadienne à voyager dans l'espace et la première à visiter la Station spatiale internationale et à y travailler. Son premier vol remonte à 1999, alors qu'elle a pris part à la mission STS-96 à bord de la navette spatiale Discovery.



Dix ans plus tard, en 2009, elle agissait en tant qu'ingénieure de vol au sein de l'équipage de la mission STS-127, dans la navette Endeavour. Astronaute en chef de l'Agence spatiale canadienne de 2000 à 2007, elle a pris sa retraite de l'organisation en 2013 pour devenir directrice du Centre des sciences de Montréal, jusqu'en 2016.



Julie Payette en bref



— Titulaire d'un baccalauréat international du United World College of the Atlantic, au pays de Galles, au Royaume-Uni, d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill et d'une maîtrise en sciences appliquées (génie informatique) de l'Université de Toronto;



— Détentrice d'une licence de pilote professionnel avec qualification sur hydravion;



— Parle couramment le français et l'anglais et peut converser en espagnol, en italien, en russe et en allemand;



— Pianiste, elle s'est notamment produite avec l'Orchestre symphonique de Montréal, le Piacere Vocale de Bâle, en Suisse, et avec le Tafelmusik Baroque Orchestra Choir à Toronto.



(Sources: La Presse canadienne et Agence spatiale canadienne)