Joindre ou non le PQ, la question au coeur du congrès de Québec solidaire

Le président sortant du parti, Andrés Fontecilla

MONTRÉAL - Au terme de leur congrès, les membres de Québec solidaire (QS) seront unis plus que jamais malgré une course de porte-parole avec des «étincelles» et un «débat très intense» sur la convergence avec les autres partis souverainistes, si l'on en croit le président sortant du parti, Andrés Fontecilla.

Les délégués du parti de gauche passeront la longue fin de semaine de la Journée nationale des patriotes à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour rédiger la dernière partie de leur programme, qui servira d'inspiration pour la plateforme électorale en vue des élections générales de 2018. Ils se prononceront notamment sur les questions de justice et de sécurité publique.

Mais ce que plusieurs suivront de près lors de ce congrès, c'est l'élection du nouveau porte-parole masculin du parti et les possibles rapprochements avec les autres partis souverainistes.

Cette fois-ci, pour la deuxième fois dans la jeune histoire du parti, des candidats ont fait campagne pour se faire élire comme porte-parole masculin, un poste laissé vacant par Andrés Fontecilla, qui a décidé de céder sa place après quatre ans. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, est la seule qui se présente comme porte-parole féminine, mais elle devra tout de même recueillir l'appui des membres.

Trois candidats briguaient le poste jusqu'à mardi dernier; Jean-François Lessard, qui avait dit lors d'un débat organisé par Le Devoir que son rival Gabriel Nadeau-Dubois «l'avait eue facile», a finalement décidé de se rallier à l'ex-leader étudiant. Il ne reste donc que deux candidats: M. Nadeau-Dubois et le travailleur communautaire Sylvain Lafrenière.

M. Fontecilla admet que le débat a provoqué certaines "étincelles", ce qui est normal selon lui car les candidats tentent de se différencier entre eux.