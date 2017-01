Joe Biden fond en larmes lorsque Barack Obama lui rend hommage (vidéo)

Joe Biden et Barack Obama/PC

Joe Biden et Barack Obama/PC

WASHINGTON - Le président Barack Obama a remis au vice-président Joe Biden la plus haute récompense civile aux États-Unis, saluant un «homme extraordinaire ayant eu une carrière extraordinaire dans le service public».

Visiblement ému, M. Biden a accepté la médaille présidentielle de la liberté lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche vouée à rendre hommage au vice-président sortant.

M. Obama a dit remettre cet honneur à M. Biden pour sa «foi à l'endroit de ses compatriotes américains, pour son amour de son pays et pour une vie entière consacrée au service public».

M. Biden a salué sa conjointe et leurs enfants pour leur soutien tout au long de sa carrière, et a remercié la famille Obama pour leur dévouement envers le pays et le service public. Il a dit avoir participé au périple d'«un homme remarquable ayant accompli des choses remarquables».

Prenant la parole avant M. Biden, M. Obama a soutenu que l'hommage allait permettre une dernière occasion sur internet de blaguer sur la «bromance» entre les deux hommes. Il a parlé de M. Biden comme du meilleur choix possible pour la vice-présidence, «pas seulement pour moi, mais pour la population américaine».

Le président a salué le grand coeur du vice-président, énumérant des sources d'inspiration de M. Biden, allant des soeurs lui ayant enseigné à l'école jusqu'à ses collègues au Sénat, en passant par ses parents.

Soulignant que la carrière de M. Biden était «loin d'être terminée», M. Obama a affirmé que son vice-président aura eu un impact positif aux États-Unis et à l'étranger.

Voyez le touchant hommage de Barack Obama à l'endroit de Joe Biden et la réaction émotive du vice-président: