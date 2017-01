Jeune handicapé mental terrorisé en direct sur Facebook (vidéo)

(98,5 FM) - Quatre jeunes Afro-Américains âgés de 18 ans ont été arrêtés mercredi à Chicago après avoir malmené et terrorisé un jeune Blanc de 18 ans souffrant d'un handicap mental.

Les quatre suspects ont poussé l’odieux en diffusant une vidéo en direct sur Facebook de 30 minutes où on les voit terroriser leur victime, dont les mains sont attachées et la bouche est couverte de ruban adhésif.

Recroquevillée dans le coin d’une pièce, la victime visiblement apeurée est frappée au même moment où ses agresseurs rient et crient : «Fuck Donald Trump» et «Fuck les Blancs». L’un de ses agresseurs lui coupe une de ses manches de chandail et tente de lui couper les cheveux, mais il le blesse à la tête.

Le jeune homme torturé se lamente et demande à ses agresseurs pourquoi ils lui font du mal.

La victime a été retrouvée mardi alors qu’il déambulait dans les rues de Chicago en état de crise.

Les quatre suspects – deux hommes et deux femmes de 18 ans - ont été arrêtés et attendent d’être accusés formellement. On examine la possibilité que des charges de crimes haineux soient également ajoutées.

Une connaissance

Selon les autorités, la victime connaissait l’un de ses agresseurs. Il est possible qu’elle ait consenti à monter à bord du véhicule où prenaient place les quatre suspects.

Les parents de la victime ont contacté les policiers lundi pour déclarer sa disparition, eux qui n’avaient pas eu de nouvelle de lui depuis samedi.

Par la suite, ils ont commencé à recevoir des messages textes leur indiquant que leur fils était retenu contre son gré.

Facebook retire la vidéo

Le réseau social Facebook a confirmé avoir retiré la vidéo du profil de l’un des suspects affirmant «de ne pas permettre aux gens de célébrer ou glorifier un crime sur Facebook».

(Source : CNN)

SOYEZ AVISÉS, LES IMAGES DE CETTE VIDÉO PEUVENT CHOQUER:





(Source de la vidéo: Youtube News Brasil)