Jenni Sidey et Joshua Kutryk sont les nouveaux astronautes du Canada

OTTAWA - Les Albertains Jenni Sidey et Joshua Kutryk sont les nouveaux astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC).

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé leur identité lors des célébrations de la fête du Canada.

Ces nouveaux astronautes rejoindront les deux autres de l'équipe, Jeremy Hansen et David Saint-Jacques.

Née à Calgary, en Alberta, Jenni Sidey est une ingénieure qui a fait ses études à l'Université McGill, à Montréal, et à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, où elle était chargée de cours avant d'être recrutée comme astronaute.

Le lieutenant-colonel Joshua Kutryk, né à Fort Saskatchewan, en Alberta, a étudié au Collège militaire royal du Canada, à Kingston, en Ontario, ainsi qu'en Floride et en Alabama. Avant d'être recruté dans le Programme spatial canadien, il était pilote d'essai expérimental et pilote de chasse à Cold Lake, en Alberta, et pilote de CF-18 à Bagotville, au Québec.

Sean KilpatrickJenni Sidey a évoqué sur scène le legs de l'astronaute québécoise Julie Payette, alors qu'elle fait à son tour son entrée dans des cohortes qui ont été très majoritairement formées d'hommes au fil des ans.

Jenni Sidey et Joshua Kutryk ont été sélectionnés après un processus d'évaluation d'une durée d'un an. Les nouveaux astronautes canadiens Joshua Kutryk and Jennifer Sidey / Photo: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick