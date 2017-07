Jeff Sessions subit les foudres de Donald Trump

(98,5 FM) - Après avoir été le premier sénateur américain à appuyer la candidature de Donald Trump à la présidence américaine, le procureur général Jeff Sessions est maintenant sa cible préférée de railleries.

La semaine dernière, lors d'une entrevue accordée au New York Times, Donald Trump a déclaré qu'il n'aurait jamais choisi Jeff Sessions comme procureur général (P.G.) s'il avait su qu'il se récuserait de l’enquête sur une possible ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016.

Lundi, Donald Trump a utilisé Twitter pour exprimer sa frustration au sujet de Sessions.

«Pourquoi les comités et les enquêteurs et bien sûr, notre P.G. assiégé, ne regardent-ils pas de plus près les crimes de la malhonnête Hilary et ses relations avec la Russie?»

So why aren't the Committees and investigators, and of course our beleaguered A.G., looking into Crooked Hillarys crimes & Russia relations? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juillet 2017

Puis mardi, le procureur général a fait l’objet d’une salve de micro-messages de Donald Trump qui le blâme de ne pas avoir été assez efficace contre Hilary Clinton.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2017

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juillet 2017

Des médias rapportent même que le président américain a consulté des conseillers en vue en vue de congédier Sessions.

(Source : PC)