Jean Pascal accusé de voies de fait et de menaces de mort

(Cogeco Nouvelles) - Le boxeur québécois Jean Pascal fait face à des accusations de voies de fait, de voies de fait armées et de menaces de mort.

Selon La Presse, les actes reprochés seraient survenus sur une période de presque trois ans, entre le 4 avril 2014 et le 24 mars 2017.

On ignore dans quelles circonstances et à quel endroit auraient eu lieu les actes reprochés.



Le boxeur de 34 ans a été formellement accusé hier au palais de justice de Saint-Jérôme. Il a plaidé non coupable par l'entremise de son nouvel avocat.



La cause a été reportée au 1er septembre.

Le boxeur est monté sur le ring le 3 juin. Il s’est incliné en 12 rounds devant le Colombien Eleider Álvarez.