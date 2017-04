Jean Charest fiché par l'UPAC : «C'est assez surréaliste»

(98,5 FM) - Les réactions des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale sont vives à la suite des révélations du Journal de Montréal voulant que l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, et l'argentier non officiel du Parti libéral, Marc Bibeau, auraient été ciblés par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le cadre d'une vaste enquête criminelle.

En entrevue avec Benoit Dutrizac mardi midi, des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ont réagi aux allégations du Journal de Montréal voulant que Jean Charest et Marc Bibeau fassent l'objet d'une enquête criminelle de la part de l'UPAC.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éthique et d’intégrité et de sécurité publique

«Qu’un premier ministre se retrouve sur une fiche de l’UPAC, avouez que c’est assez surréaliste. Souvenons-nous que nous n’avons pas entendu Jean Charest et Marc Bibeau à la commission Charbonneau. Pourquoi? C’est une question que j’ai depuis longtemps.

«Selon les documents présentés par le Journal de Montréal, force est de constater que c’est sérieux. Ça toucherait encore une fois le financement du Parti libéral. C’est systémique ces questions financières qui viennent plomber le Parti libéral. Dans le caucus du Parti libéral de Philippe Couillard, il y a 33 députés qui étaient là sous l'ère Jean Charest, dont plusieurs ministres et le premier ministre lui-même. Chaque fois qu’on a voulu poser des questions à l’UPAC et le DPCP à s’expliquer, c’est un refus. Ce moment de vérité où on en apprendra davantage, il arrivera quand?

«Le financement de façon généralisée au Parti libéral versus le retour d’ascenseur, des nominations politiques, des avantages à certaines personnes, c’est ce qui est au cœur des allégations depuis des années. Il y a quelqu’un quelque part qui a commandé toutes ces commandes. Ce n’est pas Nathalie Normandeau seule ou Violette Trépanier seule… il y a quelqu’un qui commandait quelque part. Est-ce qu’on se rapproche tranquillement du poste de commandement? C’est la question qui est sur toutes les lèvres à l’Assemblée nationale aujourd’hui.

«On demande la vérité qu'on puisse avoir l'assurance que l'UPAC et la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) sont capables de faire leur travail sans entrave. Et s'ils ont des décisions à prendre, qu'ils les prennent sans influence indue.»

Simon Jolin Barette, député de Borduas et porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de justice

«Les trois ministres et députés qui sont visés dans l’organigramme, est-ce qu’ils siègent toujours à l’AG ? Ça soulève encore des questions sur l’influence de Marc Bibeau. Aussi, est-ce que les titulaires de charges publiques ont eu leur emploi en raison de leurs liens avec le financement politique du Parti libéral ? Philippe Couillard doit répondre à ça. Il doit faire enquête auprès de ses députés et ministres.

«On parle ici d'abus de confiance et de corruption, c'est extrêmement grave. Il va falloir que l'UPAC puisse continuer de faire son travail et que le DPCP se penche sur cette affaire à savoir s'il y a eu une infraction criminelle qui a été commise et que les gens qui ont commis cette infraction criminelle soient poursuivis et condamnés.»

Amir Khadir, député de Mercier, élu sous la bannière de Québec solidaire

«Ce n’est pas très réjouissant d’apprendre tout ça. Pensez à tous ces gens qui ont voté en toute confiance pour Jean Charest. Et d’apprendre que pour cet ancien premier ministres, les soupçons se confirment et l’étau se resserre, qu’il a même été sous enquête pour abus de confiance.

«La seule manière d’expliquer (la lenteur des enquêtes), c’est qu’on touche à des gens très haut-placés. Un ancien premier ministre qui est encore en très bon lien avec son parti, qui travaille pour un cabinet d’avocats qui touche des millions et des millions en contrats gouvernementaux. Et ensuite, on touche à Marc Bibeau qui est toujours sur le Conseil d’administration de Power Corporation, et ce, malgré toutes les choses qui ont été révélées à la commission Charbonneau!»