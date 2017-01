«Je suis tanné qu'on tente de détruire des personnalités avec l'accord de l'administration Coderre»

(98,5 FM) - Selon les allégations du maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Normand Marinacci, l'administration Coderre l'aurait pris en grippe à cause qu'il est le seul maire élu sous la bannière de Mélanie Joly.

En entrevue avec Mathieu Beaumont à l’émission Puisqu’il faut se lever, mercredi, Normand Marinacci, maire de l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a donné son point de vue quant à la mésentente qui règne au sein de son arrondissement.

Selon lui, toute cette histoire a pris naissance lorsque le maire de Montréal Denis Coderre et le directeur général de la ville ont congédié illégalement une employée de son arrondissement basé sur un rapport commandé par le contrôleur général.

«Ce rapport ne respecte même pas les normes de base en matière d’enquête. (Notre employée, notre directrice générale) n’a même pas été entendue. M. Coderre a passé une résolution qui est passée par justesse pour se donner le droit de congédier des directeurs généraux d’arrondissement deux jours avant l’audition au Tribunal du travail», a soutenu M. Marinacci.

Les enquêtes sur sa DG ont été déposées au Tribunal du travail le 26 février 2016 et elles ont été annulées. Donc, la DG a depuis été réintégrée dans ses fonctions. Mais voilà que le syndicat des Cols blancs revient à la charge avec une autre demande d’enquête sur des faits de harcèlement psychologique.

«Le syndicat des Cols blancs abuse des lois. Il essaie d’ébranler notre administration. Mais notre DG, elle est extrêmement compétente. Ils sont en train de détruire sa réputation. C’est complètement injuste. Et on attaque aussi ma réputation. Je suis tanné que ces personnes tentent de détruire des personnalités de cette façon avec l’accord de l’administration Coderre. J’ai su que le syndicat se vantait que Coderre était derrière eux.»

Des mécontents

Selon le maire Marinacci, il ne sait même pas ce qu’on reproche à la DG de son arrondissement. Il pense plutôt que c’est en raison de ses actions que la situation s’est envenimée.

«Quand je suis arrivé, c’était une administration qui était en place depuis huit, neuf ans. Le climat était vraiment mauvais. J’ai dénoncé et mis à jour une collusion au niveau des frais des contremaîtres. J’ai pris des mesures, j’ai retiré le mandat du directeur des Travaux publics qui était le maître d’œuvre de cette situation. J’ai pris des mesures disciplinaires contre les contremaîtres impliqués. Il me semble que j’ai fait la bonne chose. Pour moi, c’est tolérance zéro pour la collusion. Et là, ç’a dérangé beaucoup de monde. Et là, on fait un gros drame parce que je suis le seul maire élu sous la bannière de Mélanie Jolie.»