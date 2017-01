«Je suis assez inquiet» - Bernard Drainville

(98,5 FM) - À la suite de sa première conférence de presse depuis qu'il a été désigné le 45e président américain, Donald Trump a déçu de nombreux observateurs.

Plutôt que d'étaler les objectifs de sa future présidence, Donald Trump a passé une large partie de sa première conférence de presse en tant que président désigné à se défendre contre des allégations de scandale sexuel et de rumeurs comme quoi la Russie détiendrait des informations personnelles et financières compromettantes à son sujet pour le faire chanter.

«Ce n’est pas structuré son affaire. Le gars va devenir président incessamment et on n’a pas l’impression qu’il a un plan de match. Je n’avais franchement pas l’impression d’un gars qui était prêt pour assumer ses fonctions de président et je suis assez inquiet pour la suite des choses», a commenté Bernard Drainville en entrevue avec Marie-Claude Lavallée, mercredi.

C’est une chose d’être décousu pendant la campagne électorale, mais une fois en poste, il faut à la hauteur de la situation et des responsabilités.

«Tu espères que le gars, en se préparant à la fonction, va s’élever. Je ne suis pas un anti-Trump, mais jusqu’à maintenant, c’est très décevant, car je n’ai pas l’impression qu’il a un programme et qu’il sait où il s’en va. Comme tout le monde, on espère que l’histoire va bien tourner, mais ce n’est pas rassurant», a-t-il ajouté.