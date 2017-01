«Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à Québec» -Mohamed Oudghiri

On en parle en ondes : Entrevue Mohamed Oudghiri. Il a perdu un ami dans la fusillade à Québec. (6:09) Publié le lundi 30 janvier 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Paul Arcand

(98,5 FM) - Mohamed Oudghiri a perdu un ami, mort dans la fusillade qui en a fait jusqu'à maintenant six au Centre culturel islamique à Sainte-Foy, dimanche soir.

M. Oudghiri était l'invité de Paul Arcand, lundi matin, au micro du 98,5 FM.

«C’est dur à accepter parce que je ne pensais pas que ça pouvait arriver à Québec», disait-il d'entrée de jeu.

Marocain d'origine, Mohamed Oudghiri vit au Québec depuis plus de 42 ans. «On n'a jamais eu de problèmes. On est tous des Québécois», exprimait-il peu de temps après le drame. Quelques heures plus trad, il dit craindre pour sa sécurité, songe à retourner au Maroc.

«Tout ce qui se passe avec l’immigration, tout ce qui se passe avec les partis politiques de gauche ici qui n’arrêtent pas de prendre comme le mouton noir les immigrants. C’est malheureux parce que les partis de droite, soit en Europe soit en Amérique avec Trump, ça commence à sentir la bouillabaisse.»