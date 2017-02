«Je crains pour la santé de mon père» - Dylan Applebaum

(98,5 FM) - Une audience pour les observations sur la peine a eu lieu, ce mercredi, au palais de justice de Montréal dans le cadre du procès de l'ex-maire par intérim Michael Applebaum. Le premier témoin à la barre était le fils de Michael Applebaum, Dylan, âgé de 23 ans. Celui-ci a offert tout son soutien à l'homme reconnu coupable de corruption et de fraude, notamment.

La défense a réclamé une peine clémente pour l'ancien maire de Montréal Michael Applebaum.

Rappelons que le mois dernier, l'ancien politicien de 54 ans a été reconnu coupable de huit des 14 chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Au terme de son procès, Michael Applebaum a été déclaré coupable de diverses accusations reliées à la corruption, fraude contre le gouvernement et abus de confiance. M. Applebaum a été acquitté de deux des chefs d'accusation par la juge Louise Provost. Celle-ci a aussi ordonné une suspension conditionnelle des procédures pour quatre chefs à cause des déclarations de culpabilité déjà prononcées.

La juge Provost doit maintenant imposer une sentence à l’ancien maire.

Mercredi matin, Me Pierre Teasdale, représentant Michael Applebaum, a appelé à la barre le fils de ce dernier, pour qu’il témoigne de l'impact de toute cette histoire sur la vie de son père, depuis 2013. «Mon père vit avec ça depuis trois ans, a dit Dylan Applebaum. Il se bat pour faire vivre sa famille. Il n’a jamais été aussi triste. La prison affecterait toute la famille.»

Il a par ailleurs spécifié qu’il vit seul avec son père, dont il a fait éloges des qualités humaines et parentales.

Dylan Applebaum s’est également dit très inquiet pour la santé physique et mentale de son père, s’il devait aller en prison. «Il doit prendre des médicaments; il doit manger une diète spéciale trois fois par jour; il pleure à la maison; il ne fait plus de blagues; il est très affecté.»

À son avis, son père s’est littéralement transformé depuis que les accusations ont été déposées contre lui. «C'est tellement dur», a-t-il commenté.

Par ailleurs, le jeune homme a indiqué, très émotif, à quel point il était difficile pour son père de conserver un emploi : «Il ne peut pas vraiment travailler. Chaque fois qu’il essaie de recommencer son travail d’agent immobilier, il se retrouve aux nouvelles…» Michael Applebaum a d'ailleurs perdu son permis d'agent immobilier, le 6 février, à la suite du verdict de culpabilité.

À l’issu du témoignage de Dylan, on a pu constater que l’exercice a été excessivement pénible pour lui. À plusieurs reprises, et souvent en larmes, il a exprimé ses craintes et son désespoir de voir son père emprisonné.

Michael Applebaum, quant à lui, a écouté le témoignage de son fils, assis aux côtés de son avocat. Le visage rougi par l'émotion, l'ancien maire était visiblement défait d'entendre son fils remémorer les torts qu'il a causés à ses proches.

Michael Applebaum a brièvement été maire de Montréal de 2012 à 2013.

Il fait face à une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

(Avec l’aide de notre journaliste Monic Néron et de La Presse canadienne)